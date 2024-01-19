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Главы МИД Пакистана и Ирана договорились о мерах для снижения напряженности

Главы МИД Пакистана и Ирана договорились о мерах для снижения напряженности

Главы МИД Пакистана и Ирана Джалиль Аббас Джилани и Хосейн Амир Абдоллахиан в пятницу в телефонном разговоре договорились принять меры для снижения напряженности между сторонами, сообщает пакистанский МИД.

«Они договорились снизить напряженность ситуации», – говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Пакистана.

Помимо этого, министры пришли к согласию относительно «необходимости укрепления сотрудничества и координации в борьбе с терроризмом и в других вопросах, представляющих взаимный интерес».

При этом Джилани подчеркнул, что для такого сотрудничества необходимым условием является уважение территориальной целостности и суверенитета друг друга.

Кроме того, стороны обсудили возвращения послов в Исламабад и Тегеран.

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