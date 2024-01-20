34 года со дня трагедии 20 Января

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Минуло 34 года со дня кровавых событий 20 января 1990 года в Баку, ставших символом борьбы за свободу и независимость Азербайджана.

Ввод в Баку 20 января 1990 года частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к трагедии.

День 20 января 1990 года вошел в историю как героическая страница борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Войсковые части, введенные в Баку, а также другие регионы Азербайджана, в ночь с 19 на 20 января 1990 года убили 147 гражданских лиц, были ранены 744 невинных гражданских лица, многие из них остались инвалидами, незаконно арестован 841 человек.

Среди жертв были несовершеннолетние, старики и женщины. Это преступление, совершенное против мирного населения Азербайджана Советской Армией по приказу президента СССР Михаила Горбачева, вписано в историю человечества кровавыми буквами.

20 января в Азербайджане является Днем всенародной скорби.