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В Армении заявили, что Азербайджан отказывается от европейской переговорной площадки

В Армении заявили, что Азербайджан отказывается от европейской переговорной площадки

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Азербайджан отказывается от европейской переговорной площадки.

Мирзоян отметил, что Азербайджан отказывается возобновлять переговоры на существующих платформах.

«Мы участвовали в переговорах, в том числе при поддержке Евросоюза, но сейчас видим, что Азербайджан, к сожалению, отказывается возобновлять переговоры на существующих платформах. Тем не менее, мы заинтересованы в продолжении переговоров. Как я уже говорил, мы ценим не столько то, кто способствует проведению переговоров, сколько принципы, на основе которых переговоры должны продолжаться», – сказал Мирзоян, передает News.am.

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