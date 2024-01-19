В Армении заявили, что Азербайджан отказывается от европейской переговорной площадки

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Азербайджан отказывается от европейской переговорной площадки.

Мирзоян отметил, что Азербайджан отказывается возобновлять переговоры на существующих платформах.

«Мы участвовали в переговорах, в том числе при поддержке Евросоюза, но сейчас видим, что Азербайджан, к сожалению, отказывается возобновлять переговоры на существующих платформах. Тем не менее, мы заинтересованы в продолжении переговоров. Как я уже говорил, мы ценим не столько то, кто способствует проведению переговоров, сколько принципы, на основе которых переговоры должны продолжаться», – сказал Мирзоян, передает News.am.