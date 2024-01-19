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Эрдоган: Страны Запада игнорируют преступления «современного фюрера» Нетаньяху

Эрдоган: Страны Запада игнорируют преступления «современного фюрера» Нетаньяху

Страны Запада игнорируют преступления «современного фюрера» Биньямина Нетаньяху против палестинцев в секторе Газа.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии сдачи в эксплуатацию судов военного назначения на верфи в юго-западной турецкой провинции Ялова, передает «Анадолу».

«Они (Запад) молчаливо взирают на равносильное геноциду варварство против палестинского народа современного фюрера Нетаньяху и его команды, одержимых кровью и злобой»,- сказал турецкий лидер.

По его словам, «те, кто делает поучения относительно прав и свобод человека, игнорируют совершаемые в течение 105 дней зверские убийства детей, младенцев и женщин (в секторе Газа)».

«Мы делаем выводы из действий тех, кто оказывает неограниченную и безоговорочную поддержку Израилю, отправляя авианосцы в регион»,-отметил Эрдоган, комментируя шаги Турции по усилению мощи своих ВМС.

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