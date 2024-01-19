Азербайджан передал председательство в Движении неприсоединения Уганде

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил на 19-м саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения (ДН) в столице Уганды Кампале.

Как сообщили в МИД, в своем выступлении со вступительной речью на саммите в качестве председателя ДН министр Джейхун Байрамов сказал, что Азербайджан 4 года успешно председательствовал в ДН в очень сложный период для системы международных отношений, предпринял действенные и институциональные меры для повышения эффективности в борьбе с проблемами.

Затем была принята повестка XIX Саммита Движения.

Согласно повестке Саммита, был продемонстрирован видеоролик, отражающий успешную деятельность и инициативы президента Ильхама Алиева на посту председателя ДН, а затем было заслушано выступление министра Джейхуна Байрамова по итогам председательства Азербайджана в Движении.

На Саммите председательство в Движении неприсоединения перешло от Азербайджана к Уганде.