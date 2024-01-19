Азербайджан и Казахстан проведут совместные тактические учения |
Россия готовится к новому масштабному наступлению |
Глава Минобороны Германии: Война с Россией может начаться в ближайшие 5-8 лет |
Пропагандистка Канделаки сделала новое скандальное заявление по Казахстану |
Первый полет турецкого астронавта (видео) |
Гутерриш призвал Иран и Пакистан к сдержанности |
Италия возглавила список импортеров азербайджанской нефти |
Кадры иранского удара по территории Пакистана (видео) |
Госдеп отмечает прогресс в переговорах между Баку и Ереваном |
Главное Политика

Азербайджан передал председательство в Движении неприсоединения Уганде

Азербайджан передал председательство в Движении неприсоединения Уганде

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил на 19-м саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения (ДН) в столице Уганды Кампале.

Как сообщили в МИД, в своем выступлении со вступительной речью на саммите в качестве председателя ДН министр Джейхун Байрамов сказал, что Азербайджан 4 года успешно председательствовал в ДН в очень сложный период для системы международных отношений, предпринял действенные и институциональные меры для повышения эффективности в борьбе с проблемами.

Затем была принята повестка XIX Саммита Движения.

Согласно повестке Саммита, был продемонстрирован видеоролик, отражающий успешную деятельность и инициативы президента Ильхама Алиева на посту председателя ДН, а затем было заслушано выступление министра Джейхуна Байрамова по итогам председательства Азербайджана в Движении.

На Саммите председательство в Движении неприсоединения перешло от Азербайджана к Уганде.

Теги:
Из этой рубрики
Главы МИД Азербайджана и Индии обсудили сотрудничество
Политика

Главы МИД Азербайджана и Индии обсудили сотрудничество

2024/01/19, 20:15
В Армении заявили, что Азербайджан отказывается от европейской переговорной площадки
Политика

В Армении заявили, что Азербайджан отказывается от европейской переговорной площадки

2024/01/19, 19:48
Азербайджан передал председательство в Движении неприсоединения Уганде
Политика

Азербайджан передал председательство в Движении неприсоединения Уганде

2024/01/19, 15:43
Пакистан прищемил хвост иранскому «льву»
Политика

Пакистан прищемил хвост иранскому «льву»

2024/01/19, 14:27
«Соросята» с армянским акцентом, или Форпост — это диагноз
Политика

«Соросята» с армянским акцентом, или Форпост — это диагноз

2024/01/19, 11:11
Гутерриш призвал Иран и Пакистан к сдержанности
Политика

Гутерриш призвал Иран и Пакистан к сдержанности

2024/01/19, 00:52
В Венгрии назвали «бандой лицемеров» руководство Европарламента и Еврокомиссии
Политика

В Венгрии назвали «бандой лицемеров» руководство Европарламента и Еврокомиссии

2024/01/18, 23:40
Госдеп отмечает прогресс в переговорах между Баку и Ереваном
Политика

Госдеп отмечает прогресс в переговорах между Баку и Ереваном

2024/01/18, 23:11
Вашингтон призвал Тегеран и Исламабад к сдержанности
Политика

Вашингтон призвал Тегеран и Исламабад к сдержанности

2024/01/18, 22:57