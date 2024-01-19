Пропагандистка Канделаки сделала новое скандальное заявление по Казахстану |
Первый полет турецкого астронавта (видео) |
Гутерриш призвал Иран и Пакистан к сдержанности |
Италия возглавила список импортеров азербайджанской нефти |
Кадры иранского удара по территории Пакистана (видео) |
Госдеп отмечает прогресс в переговорах между Баку и Ереваном |
Вашингтон призвал Тегеран и Исламабад к сдержанности |
TƏBIB: Люди встревожены, полагая, что это один из новых штаммов ковида |
Талибы ждут сдержанности от Ирана и Пакистана |
Главное Мир

КНДР испытала подводное ядерное оружие

КНДР испытала подводное ядерное оружие

КНДР провела испытание подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», говорится в заявлении Минобороны страны, распространенном государственным информагентством Северной Кореи ЦТАК.

Испытание оружия в акватории Японского моря, утверждает Минобороны КНДР, стало ответом на военно-морские учения, которые США, Южной Кореи и Японии проводили с 15 по 17 января.

«Мы решительно осуждаем безрассудное деяние США и их сателлитов, которые с самого начала нового года серьезно угрожают безопасности КНДР, и строго предупреждаем о катастрофических последствиях», отмечается в публикации.

Теги:
Из этой рубрики
Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция
Мир

Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция

2024/01/19, 14:15
КНДР испытала подводное ядерное оружие
Мир

КНДР испытала подводное ядерное оружие

2024/01/19, 13:37
ВОЗ: В секторе Газа зафиксирована вспышка гепатита А
Мир

ВОЗ: В секторе Газа зафиксирована вспышка гепатита А

2024/01/19, 11:37
Папуашвили: Саакашвили не спасётся, ответит за всё
Мир

Папуашвили: Саакашвили не спасётся, ответит за всё

2024/01/19, 11:30
Казахстан направит на Ближний Восток миротворцев
Мир

Казахстан направит на Ближний Восток миротворцев

2024/01/19, 11:25
Хуситы обещают обеспечить безопасный проход судам РФ и Китая в Красном море
Мир

Хуситы обещают обеспечить безопасный проход судам РФ и Китая в Красном море

2024/01/19, 11:12
Казахстан с 1 марта перейдет на единый часовой пояс
Мир

Казахстан с 1 марта перейдет на единый часовой пояс

2024/01/19, 11:00
Посол США отужинала с министром обороны Армении
Мир

Посол США отужинала с министром обороны Армении

2024/01/19, 10:45
Копыркин: Россия готова содействовать достижению мира между Арменией и Азербайджаном
Мир

Копыркин: Россия готова содействовать достижению мира между Арменией и Азербайджаном

2024/01/19, 10:40