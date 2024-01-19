КНДР испытала подводное ядерное оружие

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КНДР провела испытание подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», говорится в заявлении Минобороны страны, распространенном государственным информагентством Северной Кореи ЦТАК.

Испытание оружия в акватории Японского моря, утверждает Минобороны КНДР, стало ответом на военно-морские учения, которые США, Южной Кореи и Японии проводили с 15 по 17 января.

«Мы решительно осуждаем безрассудное деяние США и их сателлитов, которые с самого начала нового года серьезно угрожают безопасности КНДР, и строго предупреждаем о катастрофических последствиях», отмечается в публикации.