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20 января в Баку будет пасмурно

20 января в Баку будет пасмурно

Обнародован прогноз погоды на 20 января.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем 8-12° тепла.

Атмосферное давление опустится с 758 мм рт. ст. до 755 мм рт. ст. Относительная влажность составит ночью 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, временами туман. В некоторых восточных районах западный ветер ночью и утром местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

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