ВОЗ: В секторе Газа зафиксирована вспышка гепатита А

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В секторе Газа из-за ограниченного доступа к чистой воде возросло инфицирование гепатитом A.

Об этом сообщил в соцсети «Х» генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

«Нечеловеческие условия жизни – практически полное отсутствие чистой воды, чистых туалетов и возможности поддерживать чистоту вокруг – позволяют гепатиту А распространяться дальше и делают среду в регионе опасной. Между тем возможности диагностировать заболевания вовремя остаются крайне ограниченными из-за отсутствия функционирующих лабораторий. Возможность реагировать на этот кризис в области здравоохранения остается ограниченной. Мы продолжаем призывать к беспрепятственному и безопасному доступу к медицинской помощи и охране здоровья», – заявил гендиректор ВОЗ.

«Случаи гепатита и воспаления печени были выявлены в Газе с помощью тест-наборов, предоставленных ВОЗ. Пока подтверждены 24 случая, сообщений о смертельном исходе этого заболевания нет, однако еще несколько тысяч человек болеют желтухой, предположительно, также из-за гепатита А», – отметил Гебреисус.

Он сообщил, что гепатит А обычно протекает в легкой форме, но может стать причиной тяжелого заболевания.