Папуашвили: Саакашвили не спасётся, ответит за всё

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Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что для экс-президента страны Михаила Саакашвили никакого спасения не будет, он должен ответить за все преступления. Его слова приводит агентство «Sputnik Грузия».

«Никакого спасения не будет, Саакашвили должен отбыть наказание за преступления, совершенные им против грузинского народа», – заявил Папуашвили.

По его словам, Владимир Зеленский, президент Молдавии Майя Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Папуашвили, заявил, что в Грузии ждут извинений за такие утверждения.