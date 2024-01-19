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Казахстан направит на Ближний Восток миротворцев

Казахстан направит на Ближний Восток миротворцев

Парламент Казахстана одобрил направление военного персонала Вооруженных Сил республики, который не должен превышать 430 человек, для участия в нескольких миссиях ООН, сообщает «Спутник Казахстан».

В соответствии с приглашением ООН с марта 2024 года планируется развертывание первого самостоятельного национального миротворческого контингента Казахстана в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах.

«Для этого будет заключен международный договор с Организацией Объединенных Наций», – сообщил глава Минобороны Руслан Жаксылыков.

ООН будет выплачивать тысячу долларов в месяц каждому военнослужащему, подчеркнул Жаксылыков.

«Каждый военнослужащий будет получать ежемесячно свыше тысячи долларов. Содержание военнослужащих уже заложено в бюджете, дополнительно будет выделено только на перевозку техники. Около восьми миллионов долларов (более трех миллионоа тенге) будет выделено из госбюджета на перевозку боеприпасов и техники», – добавил он.

В целом, парламент одобрил направление военного персонала ВС республики для участия в нескольких миссиях ООН:

Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах;

Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (UNTSO, Палестина-Израиль);

Миссия ООН в Республике Южный Судан (UNMISS, Южный Судан);

Временные силы ООН по обеспечению безопасности и Абьее (UNISFA, Судан).

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