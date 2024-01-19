Грузия экстрадировала в Азербайджан Джавида Гусейнли

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В соответствии с требованиями конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 года на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Генпрокуратура Грузии приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Гусейнли Джавида Сабир оглу, сообщает Генпрокуратура.

Известно, что в Сумгайытском городском управлении полиции на Джавида Гусейнли возбуждено уголовное дело по статье 221.3 УК (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Гусейнли был привлечен к ответственности и объявлен в международный розыск. Задержан он 18 января на территории Грузии, и в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции доставлен в Азербайджан.