Всемирный банк готов поддержать Азербайджан в связи с COP29

175 Просмотров

Всемирный банк (ВБ) готов поддержать Азербайджан в связи с COP29, сообщает Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, об этом сказал региональный директор по устойчивому развитию региона Европы и Центральной Азии Всемирного банка Самех Накиб Вахба в рамках обсуждения «Дорожной карты», разработанной с целью расширения сотрудничества Азербайджана с ВБ.

На встрече была представлена ​​»Дорожная карта».

Было сообщено о «зеленых» и устойчивых городах, цифровизации, развитии судостроительной промышленности, расширении использования возобновляемых источников энергии, поддержке занятости и других проектах.

В свою очередь, Самех Накиб Вахба выразил удовлетворение сотрудничеством Всемирного банка с Азербайджаном. Он отметил, что разработанная с целью расширения сотрудничества «Дорожная карта» укрепит партнерство. Региональный директор поздравил Азербайджан как принимающую сторону 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Кроме того, на встрече состоялся обмен мнениями по различным направлениям сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, а также обсуждены программы и будущие проекты, реализуемые учреждением в Азербайджане, особенно в сферах городского, водного хозяйства и сельского хозяйства.