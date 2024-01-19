Гутерриш призвал Иран и Пакистан к сдержанности

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Иран и Пакистан проявлять сдержанность во избежание дальнейшего обострения ситуации.

Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь крайне обеспокоен недавним обменом ударов между Ираном и Пакистаном, которые, как сообщается, повлекли жертвы с обеих сторон. Он настоятельно призывает обе страны проявлять максимальную сдержанность во избежание дальнейшей эскалации», – говорится в заявлении.

Гутерриш убежден, что «все проблемы в сфере безопасности» между Ираном и Пакистаном должны решаться «мирными средствами, путем диалога и сотрудничества в соответствии с принципами суверенитета, территориальной целостности и добрососедских отношений».