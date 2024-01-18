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В Венгрии назвали «бандой лицемеров» руководство Европарламента и Еврокомиссии

В Венгрии назвали «бандой лицемеров» руководство Европарламента и Еврокомиссии

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш подверг критике председателя польского правительства Дональда Туска, который после прихода к власти начал силовыми методами проводить реформы и устроил политические чистки в государственных СМИ и прокуратуре.

«Хотел бы я посмотреть на реакцию этой банды лицемеров, которая придерживается двойных стандартов и правит в Брюсселе, если бы такое происходило в Венгрии», – сказал Гуйяш.

Он добавил, что руководство ЕС пытается вмешиваться во внутренние дела стран, проявляя строгость в одних случаях и закрывая глаза в других.

Ранее депутаты Европарламента поддержали резолюцию, которая может поспособствовать тому, что Будапешт лишат права голоса при принятии решений в Евросоюзе.

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