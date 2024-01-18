Госдеп отмечает прогресс в переговорах между Баку и Ереваном

135 Просмотров

Азербайджан и Армения достигли значительного прогресса в переговорах за последний год.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы приветствуем работу по достижению мира между Арменией и Азербайджаном. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность обеих стран. Надеемся, что они подпишут прочный мирный договор, признающий суверенитет и территориальную целостность друг друга, и чем скорее, тем лучше. Стороны добились значительного прогресса за последний год, и мы призываем их сохранить этот импульс, сохранить результаты прошлых переговоров, и заключить соглашение», – добавил Миллер.