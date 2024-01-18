Вашингтон призвал Тегеран и Исламабад к сдержанности

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США призывают все стороны к сдержанности в пакистано-иранском вопросе.

С данным заявлением в ходе сегодняшнего брифинга выступил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы обеспокоены эскалацией в регионе. Это то, на чем мы сосредоточили свое внимание. Мы были очень обеспокоены возможностью эскалации с 7 октября. Вот почему мы предпринимаем интенсивные дипломатические усилия, чтобы попытаться предотвратить эскалацию. Мы видели комментарии правительства Пакистана о важности сотрудничества между Пакистаном и его соседями. Считаем, что это продуктивные и полезные заявления. Конечно, нет необходимости в эскалации, и мы призываем все стороны к сдержанности в этом вопросе», – отметил Миллер.