Товарооборот между Азербайджаном и Россией демонстрирует существенный рост

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Товарооборот между Азербайджаном и Россией в прошлом году увеличился на 17,5%.

По итогам 2023 года товарооборот между странами составил $4,358 млрд, что на 17,5% больше, чем в 2022 году, свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета Азербайджана.

В прошлом году экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $1,196 млрд, увеличившись на 22,7%, а импорт товаров из РФ – $3,162 млрд (рост на 15,6%).

Согласно информации ГТК, Россия по итогам года заняла третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с Россией в этот период пришлось 8,52% внешнеторгового оборота республики.