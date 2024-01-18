Гуле не видит смысла в антиазербайджанской резолюции сената Франции

194 Просмотров

Натали Гуле заявила о бессмысленности антиазербайджанской резолюции сената Франции.

«Не беспокойтесь, эта резолюция ни на что не годна и не имеет никакого воздействия на правительство Франции…», – написала французский сенатор в ответ на публикацию депутата Милли Меджлиса Азербайджана Вугара Байрамова в социальной сети X.

Депутат в своем аккаунте в X подчеркнул, что достижение прочного мира на Кавказе возможно благодаря предложениям о сотрудничестве, а не призывам к предвзятым санкциям, основанным на двойных стандартах.