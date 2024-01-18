Гафарова обвинила Сенат Франции в двуличии |
В столичном регионе будет дуть сильный ветер |
Гуле не видит смысла в антиазербайджанской резолюции сената Франции |
Переговоры по прекращению огня между Израилем и ХАМАС продвигаются |
В ООН признают ущерб, причиненный региону армянскими минами |
Лавров назвал предполагаемое место подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией |
Армия Пакистана приведена в полную боеготовность |
Иран отреагировал на удар Пакистана |
Парламент Азербайджана призвал власти ввести санкции против Франции |
Главное Политика

Гуле не видит смысла в антиазербайджанской резолюции сената Франции

Гуле не видит смысла в антиазербайджанской резолюции сената Франции

Натали Гуле заявила о бессмысленности антиазербайджанской резолюции сената Франции.

«Не беспокойтесь, эта резолюция ни на что не годна и не имеет никакого воздействия на правительство Франции…», – написала французский сенатор в ответ на публикацию депутата Милли Меджлиса Азербайджана Вугара Байрамова в социальной сети X.

Депутат в своем аккаунте в X подчеркнул, что достижение прочного мира на Кавказе возможно благодаря предложениям о сотрудничестве, а не призывам к предвзятым санкциям, основанным на двойных стандартах.

Теги:
Из этой рубрики
Гафарова обвинила Сенат Франции в двуличии
Политика

Гафарова обвинила Сенат Франции в двуличии

2024/01/18, 20:15
МИД России вызвал посла Франции
Политика

МИД России вызвал посла Франции

2024/01/18, 20:11
Азербайджанцы провели мирную акцию протеста в Польше (фото)
Политика

Азербайджанцы провели мирную акцию протеста в Польше (фото)

2024/01/18, 19:30
Гуле не видит смысла в антиазербайджанской резолюции сената Франции
Политика

Гуле не видит смысла в антиазербайджанской резолюции сената Франции

2024/01/18, 19:04
В ООН отметили роль Азербайджана в создании Парламентской сети ДН
Новость

В ООН отметили роль Азербайджана в создании Парламентской сети ДН

2024/01/18, 18:58
Переговоры по прекращению огня между Израилем и ХАМАС продвигаются
Политика

Переговоры по прекращению огня между Израилем и ХАМАС продвигаются

2024/01/18, 18:29
Преемником Борреля может стать Кая Каллас
Политика

Преемником Борреля может стать Кая Каллас

2024/01/18, 18:15
В ООН признают ущерб, причиненный региону армянскими минами
Политика

В ООН признают ущерб, причиненный региону армянскими минами

2024/01/18, 18:10
Лавров: Армения против размещения российских пограничников на пути из Азербайджана в Нахчыван
Политика

Лавров: Армения против размещения российских пограничников на пути из Азербайджана в Нахчыван

2024/01/18, 14:57