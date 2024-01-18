Переговоры по прекращению огня между Израилем и ХАМАС продвигаются

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Правительство Израиля и палестинское движение ХАМАС продвинулись вперед в рамках переговорного процесса, стороны договариваются относительно гуманитарной паузы длительностью от месяца, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванных дипломатов.

По информации журналистов, такая инициатива в данный момент находится на стадии рассмотрения обеими сторонами конфликта в секторе Газа. Отмечается, что переговоры о гуманитарной паузе являются частью более крупного соглашения в будущем.

«Переговоры по достижению прекращения огня между Израилем и ХАМАС продвигаются вперед… На рассмотрении находится предложение о гуманитарной паузе продолжительностью от месяца и более, за которой последует постоянное прекращение огня», – говорится в сообщении телеканала.