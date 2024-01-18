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Парламент Азербайджана призвал власти ввести санкции против Франции

Парламент Азербайджана призвал власти ввести санкции против Франции

Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям принял заявление в связи с резолюцией французского Сената.

В заявлении отмечается, что из-за проводимой французским правительством антиазербайджанской политики, в том числе принятых до сих пор резолюций против нашей страны в обеих палатах французского парламента, отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне в истории и по сути, могут считаться приостановленными.

Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям рекомендовал правительству Азербайджанской Республики ввести санкции против Франции, заморозить всякие активы французских официальных лиц в Азербайджане, прекратить все экономические связи с Францией, вывести из Азербайджана все французские компании, включая Total, не допустить участия французских компаний в любых проектах, осуществляемых по заказу Азербайджана.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено предпринять шаги по признанию независимости Канаки, Манихи и Корсики.

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