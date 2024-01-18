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В Физули вернулись еще 127 человек (обновлено, фото)

В Физули вернулись еще 127 человек (обновлено, фото)

18:44 Вернувшимся сегодня в Физули семьям бывших вынужденных переселенцев (30 семей) были вручены ключи от квартир.

Возвращающаяся в Физули группа состояла из семей, временно расселенных в общежитиях, санаториях, бывших пионерских лагерях, недостроенных зданиях и административных зданиях в различных регионах республики.

После встречи семей им были вручены ключи от квартир. В церемонии приняли участие сотрудники Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специального представительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), и другие лица.

Таким образом в городе Физули было обеспечено постоянное поселение 1519 человек (410 семей).

Переселение семей в город Физули продолжится в ближайшие дни.

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08:57 Сегодня из жилого комплекса «Гобу Парк 3» Гарадагского района Баку в Физули возвращаются 30 семей в составе 127 человек.

Таким образом, в городе Физули будет обеспечено постоянное проживание 410 семей – 1 519 человек.

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