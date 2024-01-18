Хуситы ударили ракетами по американскому кораблю

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Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Genco Picardy было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами», – сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Представитель движения утверждает, что хуситы зафиксировали прямое попадание в судно.