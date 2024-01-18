Автографы Наполеона Бонапарта уйдут с молотка

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Два оригинальных документа с подписью французского императора Наполеона Бонапарта представят на аукционе 25 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аукционного дома «Литфонд».

«Обращают внимание на себя автографы французского императора Наполеона Бонапарта (1769-1821), выставленные на торги 25 января. Во-первых, крайне редкий документ эпохи наполеоновских войн, связанный с мобилизацией итальянцев в армию и написанный 2 апреля 1813 года в Елисейском дворце, – указ на итальянском языке», – рассказали в пресс-службе.

Подлинность документа подтверждается сертификатом International Autograph Auctions Europe SL. Стартовая ставка на предстоящих торгах составит 280 тыс. рублей.

С аналогичной стартовой ценой выставлена подпись Бонапарта на лицензии капитану французского корабля, выданной для поставки товаров из Англии и в Англию. Документ датируется 1813 годом.