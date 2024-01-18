Мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности в городе

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В Белгороде объявили ракетную опасность. Об этом 17 января сообщила мэрия города.

«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что оповещение ракетной опасности также запущено в Валуйках.

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в своем Telegram-канале.