В Сумгайыте произошел пожар в общежитии, проведена эвакуация (обновлено, фото, видео)

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00:47 Силы МЧС продолжают принимать меры по борьбе с пожаром, произошедшим в здании общежития, расположенного в 22-м квартале города Сумгайыт.

Благодаря проведенным необходимым и неотложным мерам удалось предотвратить проникновение пожара во второй корпус здания.

Силами МЧС в рамках мер безопасности была проведена эвакуация жильцов здания.

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00:45 В рамках мер безопасности в Сумгайите временно прекращена подача газа в районы, прилегающие к месту пожара. Об этом сообщил пресс-секретарь ПО «Азеригаз» Эльдениз Велиев.

«Отмечу, что здание общежития не было газифицировано. Причина возникновения пожара станет известна после расследования правоохранительных органов», – сказал он.

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18/01 00:17 В связи с пожаром в здании общежития, расположенном в 22-м квартале города Сумгайыт, на место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

Согласно информации пресс-службы МВД, принимаются меры безопасности, территория взята под охрану.

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23:44 На горячую линию МЧС «112» поступила предварительная информация о пожаре в здании общежития, расположенном в 22-м квартале города Сумгайыт.

В связи с информацией, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Сумгайытского регионального центра, сообщает АПА.

В настоящее время продолжаются противопожарные мероприятия.