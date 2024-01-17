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Данилов исключил открытие Россией второго фронта

Данилов исключил открытие Россией второго фронта

У России нет возможности начинать войны против других стран в то время, как ее армия находится на территории Украины.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона.

«Возможности у Российской Федерации открывать новые фронты нет совсем до тех пор, пока они находятся на территории Украины», – подчеркнул Данилов.

Он также добавил, что когда российские войска покинут территорию Украины, «возможностей вести какие-либо войны у них не будет вообще».

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