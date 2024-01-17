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Гуле: Эта резолюция направлена против лучшего будущего Южного Кавказа

Гуле: Эта резолюция направлена против лучшего будущего Южного Кавказа

Проголосовавшая против антиазербайджанского документа Сената Франции Натали Гуле высказала свое мнение об этом решении.

«Эта резолюция не имеет ничего общего с реальностью, она направлена против мира и стабильности, против лучшего будущего Южного Кавказа. Авторы этого документа совершенно забыли про оккупационную политику Армении», – приводит «Тренд» ее слова.

Гуле добавила, что армянская диаспора во Франции ведет токсичную, и очень опасную игру.

«Это бесполезная деятельность и направлена против мира», – сказала сенатор.

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