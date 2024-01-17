Саудовский клуб наказал Бензема

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Французский нападающий Карим Бензема отстранен от тренировок и не примет участия в предстоящем тренировочном сборе футбольного клуба «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Данное решение было принято после того, как игрок не прибыл в расположение команды, сообщает испанская газета Marca.

Издание также отмечает, что Бензема пропустил три тренировки команды в конце декабря до начала перерыва, связанного с рождественскими праздниками. Главным тренером «Аль-Иттихада» является аргентинец Марсело Гальярдо, который возглавил команду в ноябре.