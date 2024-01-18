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Польша может нарастить выпуск боеприпасов для Украины

Польша может нарастить выпуск боеприпасов для Украины

Польша рассматривает возможность производства большего количества боеприпасов для помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Министр иностранных дел Сикорский заявил, что новое правительство Польши изучает, как оно может производить больше боеприпасов и военной техники, работая над новым пакетом помощи для Украины.

«Мы смотрим на все вопросы, связанные с Украиной, свежим взглядом. Мы изучаем, какие у нас есть возможности производить больше боеприпасов и снаряжения, а также то, что у нас еще есть на складах», – приводит Reuters слова Сикорского.

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