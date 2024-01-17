Азербайджан представил в Казахстане свой туристический потенциал (фото)

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17 января в городе Актау состоялось мероприятие на тему «Туристические возможности Азербайджана», организованное генеральным консульством Азербайджана в Актау совместно с действующим в Казахстане Торговым домом Азербайджана.

Согласно заявлению генерального консульства, нашу страну на мероприятии представляли представители компании Aze Turizm, Нафталанского лечебно-оздоровительного центра и Исполнительной власти города Нафталан.

Приветствуя гостей, генеральный консул Азербайджана в Актау Эльчин Мамедов отметил, что подобные мероприятия способствуют развитию двусторонних и региональных отношений в сфере туризма.

Спикер рассказал об отношениях между нашими странами, которые успешно развиваются во всех сферах. Он рассказал о заботе государства о развитии туризма в Азербайджане, реализации государственных программ и различных проектов, а также отметил, что среди граждан зарубежных стран, приезжающих в нашу страну в последнее время, преобладают казахстанцы.

На мероприятии глава «Торгового дома Азербайджана» Рагим Султанов рассказал о деятельности торгового дома, реализованных проектах и выполненных работах.

Руководитель компании Aze Turizm Мехпара Мамедова подробно проинформировала гостей о туристических возможностях Азербайджана.

Глава Нафталанского лечебно-оздоровительного центра Ильгар Гусейнов и заведующий отделом Исполнительной власти города Нафталан Тамара Гасанова рассказали о функционирующих в Нафталане лечебно-оздоровительных центрах.

На мероприятии были показаны пропагандистские видеоролики о туристических возможностях нашей страны.

В завершение гостям были предложены блюда азербайджанской кухни, подарены национальные сувениры, представлены рекламные материалы.