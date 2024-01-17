Зеленский: Без помощи США и ЕС Россия может захватить Украину (видео)

34 Просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский не советует странам Запада, в том числе Соединенным Штатам Америки, экспериментировать с задержкой помощи для Украины. Об этом глава государства сказал во время выступления в Давосе на полях Всемирного Экономического форума.

В частности, у президента спросили, что произойдет, если Украина не получит финансирование от Соединенных Штатов Америки, и может ли Украина воевать с россиянами без американской помощи.

«Если честно, я бы не советовал нам всем экспериментировать. Потому что это страшный эксперимент-затягивать с той или иной помощью. Проблема в том, что мы даже иногда называем помощь помощью. Потому что не все, к сожалению, осознают, что это безопасность не только Украины. Да, в большинстве своем – украинских людей, но это безопасность Европейского континента, и будет иметь влияние безусловно на безопасность на всех континентах. И это имеет влияние», – подчеркнул Зеленский.

В качестве примера, он напомнил о последствиях блокирования Россией Черного моря для многих государств мира, когда многие государства остались без хлеба, а также происходил демпинг цен на агропромышленную продукцию.

«Не помощь Украине – это и не помощь многим континентам, где может быть посеян хаос из-за голода или еще из-за многих вещей», – сказал Зеленский.

Также президент отметил, что из-за российского полномасштабного вторжения 7 миллионов человек уехали из Украины.

«А если бы мы допустили большее проникновение Российской Федерации и полную оккупацию государства, в котором есть 40 миллионов человек? Что бы это могло быть? Еще большие миграционные риски», – сказал Зеленский.

Он сказал, что оказание помощи – это, в первую очередь, обеспечение стабильности для Европы.

Зеленский отметил, что Украина будет слабой на поле боя без помощи.

«У нас будет большой дефицит артиллерии, очень большой дефицит ракет для противовоздушной обороны. Это значит, что мы не сможем отбивать удары баллистическими ракетами и тому подобное. Будет большое количество убийств и большое количество раненых людей. Вот вам и все. Благодаря системам противовоздушной обороны, например, которая очень дорогостоящая, у нас нет в этом году блэкаутов. И у наших людей есть тепло, вода, и в больницах, и в детсадах, и в школах. Потому, что же произойдет? Произойдет большой кризис. Сейчас война, а будет большой кризис для всей Европы. Почему? Потому что без помощи Соединенных Штатов, без помощи Европейского Союза Украина будет бороться, Украина будет слабее, и это будет возможность для России захватить нас, – убежден Зеленский. – Как только они нас захватят, поверьте мне, это будет война НАТО с Российской Федерацией».

Глава государства считает, что российский лидер Владимир Путин этого реально хочет.

