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Германия раскрыла подробности военной помощи Украине

Германия раскрыла подробности военной помощи Украине

Германия объявила о новой партии военной помощи Украине. Как сообщается на сайте немецкого правительства, в пакет вошли 14 вездеходов Bandvagn 206, комплект запчастей к БПЛА Vector и мостоукладчик Biber.

Также Украина получит боеприпасы для основного боевого танка LEOPARD 1, две инженерные машины WiSENT 1 MC, семь тягачей HX81 и восемь прицепов, 20 тысяч защитных очков, 239 криптофонов и около 33 тысяч боеприпасов калибра 40 мм для гранатомётов. Кроме того, будут отправлены материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов (от Бундесвера и запасов промышленности), 25 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN, 50 терминалов связи SatCom, пять авто для охраны границы, более 1,8 тысячи боевых шлемов, 500 LED-ламп, три вездехода и 16 грузовиков Zetros.

Помимо этого, немецкие власти готовятся к передаче 20 БМП «Marder», 15 самоходных зенитных установок GEPARD, 124 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN, 700 боевых шлемов, 1,5 тысячи LED-ламп, 24 грузовиков Zetros и 20 рефрижераторов Zetros.

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