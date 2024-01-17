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Политолог: Заявления ЕС в адрес Азербайджана не должны предвещать эскалацию (видео)

Политолог: Заявления ЕС в адрес Азербайджана не должны предвещать эскалацию (видео)

Не думаю, что заявления ЕС в адрес Азербайджана должны предвещать какую-либо эскалацию.

Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

«Данные заявления звучат потому, что к ЕС очень часто обращается Армения и, так как у нее есть серьезный лоббист в ЕС в виде Франции, то ЕС несложно сделать заявление по поводу того, что «смотрите, мы не потерпим эскалации». Тем более, что Европа и не рассчитывает на эту эскалацию», – добавил политолог.

«Запад может сотрясать воздух любыми своими заявлениями в отношении Азербайджана, но никаких конкретных действий он предпринимать не будет», считает он.

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