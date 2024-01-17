Блинкен объяснил, почему США не собираются уходить из Ближнего Востока

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При отказе Соединенных Штатов от своей роли в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке в регионе образуется вакуум, который заполнят враждебные Вашингтону силы. Такое мнение выразил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, если США перестанут вмешиваться в кризис на Ближнем Востоке, случится одно из двух: либо кто-то перехватит инициативу вопреки американским интересам, либо, что хуже, возникнет вакуум влияния, который «обычно заполняется плохими вещами, прежде чем заполниться хорошими».