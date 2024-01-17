Россия пообещала Ирану уважать его территориальную целостность и суверенитет

Россия пообещала уважать территориальную целостность Ирана.
Об этом заявил министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани, передает Tasnim.
Он отметил, что Иран будет реагировать на угрозы как с Запада, так и с Востока.
«Эта реакция будет жесткой и решительной. Иран уважает права, интересы и территориальную целостность всех стран, особенно своих соседей, но мы обязательно разберемся с теми, кто совершает провокации на наших границах. Россия пообещала уважать безопасность, суверенитет и территориальную целостность Ирана. У меня был телефонный разговор с министром обороны России, и он это подтвердил. Решено, что МИД должен учесть в меморандуме о взаимопонимании, который они подпишут, что Россия будет полностью соблюдать вопросы, связанные с нашей безопасностью, суверенитетом и территориальной целостностью», – сказал министр обороны Ирана.