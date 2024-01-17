В России на главу узбекского землячества заведут уголовное дело

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после оскорбительного поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников спецоперации. Об этом нам сообщили в пресс-службе СК.

По данным ведомства, в одной из соцсетей Баратов опубликовал пост, где называет участников спецоперации «петухами» и отмечает, что его задевает термин «русский».

После этого Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.