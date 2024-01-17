Российское оружие бьет по планам Франции и надеждам США

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В Ереване восстанавливается традиционная схема приобретения оружия. В Армению прибыла солидная партия продукции российского ВПК. Как сообщил радио «Свобода» депутат от правящей партии «Гражданский договор» и член парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности генерал-лейтенант Гагик Мелконян, партия российского оружия уже находится в Армении.

Как отрапортовал отставной генерал, продукция военного назначения поставлена недавно и она передана армянской стороне в рамках подписанного ранее контракта с Россией. Какую именно «продукцию военного назначения» получила из России Армения, не уточнил. Однако эксперты напоминают: только на форуме «Армия — 2021» Армения подписала с РФ «оружейные контракты» на 400 миллионов USD. И если учесть, что оружие Армении, как члену ОДКБ, поставляется по внутрироссийским ценам, нет сомнений, что это не полсотни «консервных банок» полувековой давности, то есть, пардон, французских бронетранспортерах «Бастион». Тем более что контракты подписывались не только на форуме «Армия — 2021».

Насколько эти оружейные поставки способны изменить баланс сил на фронте и помочь Армении восстановить свою разгромленную армию — вопрос весьма интересный. Особенно с учетом того факта, что Армения потеряла в Карабахе оружия на несколько миллиардов долларов, и да, это была армия, которую Азербайджан УЖЕ раскатал.

Другой вопрос, что эти поставки наносят сильнейший удар по новомодным геополитическим умопостроениям насчет «переориентации Армении на Запад». Честно говоря, трудно было поверить в серьезность намерений Еревана насчет «геополитической переориентации» в условиях, когда в Армении границы с Ираном и Турцией, железные дороги, газовые сети, сотовую связь, энергетику и многое другое Москва контролирует полностью, а в армии действуют совместные группировки сухопутных сил и сил ПВО. Не говоря о том, что, когда еще на пике надежд на поставки оружия в Армению из Индии, заговорили о закупках ракет «Брамос», эксперты напоминали: это совместное с Россией производство, и без «отмашки» от Москвы никакой «Брамос» Армения не получит. Сомнения усилились после саммита СНГ в Санкт-Петербурге. И теперь «обратный разворот» Армении на Россию, впервые обозначенный на саммите СНГ в Санкт-Петербурге, получает новое подтверждение в виде поставок оружияГ

При этом главной причиной обиды Армении на ОДКБ было именно то, что РФ не поставляла Еревану «законтрактованное» оружие. Мотивы РФ понятны: в 2021 году Кремль уже начал подготовку к войне с Украиной, и размениваться на выполнение всех капризов своего форпоста было не с руки.

Но если сегодня, несмотря на украинскую войну и все ее последствия, РФ все же расщедрилась на оружие для Армении — это говорит о многом. Намеренно вынесем за скобки «прикидки», насколько восполняют российский дефицит матчасти поставки из Северной Кореи и удастся ли РФ переломить в свою пользу ситуацию в Украине, где Москва безуспешно штурмует Авдеевку и теряет уникальные «единицы» своей боевой авиации. Важно другое: Кремль счел Армению достаточно важным направлением, чтобы подкинуть ей оружие и «погасить» недовольство ОДКБ. Более того, отпустить оружие Армении в Кремле даже теоретически не могли без чётких геополитических гарантий. Путин — это, пардон, не Макрон, чтобы делать такие подарки авансом.

А это значит, что наконец доехавшее до Армении российское оружие нанесло сокрушительный удар и по планам Франции, и по надеждам США оторвать Армению от России и превратить ее в своего сателлита. Просто потому, что в Париже и Вашингтоне явно недооценили степень зависимости Еревана от Москвы и переоценили «намеки» Пашиняна.

Так что теперь азербайджанскому экспертному сообществу самое время запастись попкорном. И понаблюдать, как будут вести себя в Париже и Вашингтоне, столкнувшись с очередным «финтом ушами» в исполнении Еревана.

Нурани, обозреватель