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Азербайджан существенно нарастил импорт немецких нефтепродуктов

Азербайджан существенно нарастил импорт немецких нефтепродуктов

Германия в январе-ноябре 2023 года экспортировала в Азербайджан около 7,2 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 61,9% больше показателя аналогичного периода 2022 года, говорится в информации Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

В денежном выражении поставки за отчетный период выросли в 2 раза, примерно до 29,6 млн евро.

В ноябре 2023 года Азербайджан импортировал из Германии около 918 т нефтепродуктов, увеличив поставки в 2 раза в годовом исчислении. В стоимостном выражении импорт вырос в 2,3 раза, примерно до 3,9 млн евро.

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