Столтенберг исключил выход США из НАТО после выборов

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США не покинут НАТО вне зависимости от того, каким будет исход американских президентских выборов, заявил во вторник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«США по-прежнему будут стойким и важным союзником, поскольку иметь более 30 друзей и союзников – в интересах безопасности США», – сказал Столтенберг в интервью Bloomberg TV «на полях» Всемирного экономического форума в Давосе.

Он добавил, что членство в альянсе делает США более сильным государством и обеспечивает больше безопасности.