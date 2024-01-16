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Столтенберг исключил выход США из НАТО после выборов

Столтенберг исключил выход США из НАТО после выборов

США не покинут НАТО вне зависимости от того, каким будет исход американских президентских выборов, заявил во вторник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«США по-прежнему будут стойким и важным союзником, поскольку иметь более 30 друзей и союзников – в интересах безопасности США», – сказал Столтенберг в интервью Bloomberg TV «на полях» Всемирного экономического форума в Давосе.

Он добавил, что членство в альянсе делает США более сильным государством и обеспечивает больше безопасности.

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