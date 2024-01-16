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Растет число зараженных корью в Джалилабадском районе

Растет число зараженных корью в Джалилабадском районе

В Джалилабадском районе с ноября прошлого года вирусом кори заразились 339 человек.

За отчетный период заболевание было диагностировано у 236 несовершеннолетних, остальные 103 человека – взрослые, сообщает «Репорт».

На данный момент число активных больных составляет 73, из них 69 получают лечение дома, четыре пациента находятся в стационаре.

С 1 декабря прошлого года от кори были вакцинированы 2 104 ребенка.

За прошедшие сутки вирусом заразились 17 человек. На данный момент это самый высокий показатель ежедневных заражений в Джалилабадском районе. Специалисты связывают рост с резким похолоданием.

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