Украина сделала еще один шаг к вступлению в ЕС

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о начале процесса оценки украинского законодательства на соответствие законам ЕС

Об этом говорится в сообщении на сайте офиса украинского президента.

«Глава украинского государства и глава Европейской комиссии договорились о начале скрининга украинского законодательства, что является очередным шагом на пути к открытию переговоров относительно членства Украины в Евросоюзе», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.

Отмечается, что стороны уделили отдельное внимание разблокировке решения о предоставлении Украине помощи со стороны ЕС на сумму €50 млрд евро.

«Владимир Зеленский выразил надежду на достижение консенсуса в этом вопросе», – подчеркивается в сообщении.