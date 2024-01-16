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AZAL – пятый по объему авиаперевозок в Грузии

AZAL - пятый по объему авиаперевозок в Грузии

43 авиакомпании выполняют рейсы по 89 направлениям из аэропортов Грузии по состоянию на начало 2024 года.

Абсолютный лидер на рынке — венгерская авиакомпания Wizz Air. На втором месте с солидным отрывом следует Turkish Airlines, сообщает «Business Грузия».

Первая десятка авиакомпаний, работающих в Грузии / доля на рынке и число пассажиров, перевезенных в 2023 году:

Wizz Air, Венгрия – 21% (1 270 737 пассажиров):
Turkish Airlines – 11% (627 078 пассажиров):
Pegasus, Турция – 7% (423 655 пассажиров):
Georgian Airways – 5% (326 873 пассажира):
AZAL, Азербайджанские авиалинии – 5% (324 044 пассажира):
Fly Dubai, ОАЭ – 4% (218 433 пассажира):
El Al Israel – 3% (202 469 пассажиров):
«Белавиа», Беларусь – 3% (184 117 пассажиров):
Israir, Израиль – 3% (182 941 пассажир):
Air Arabia, ОАЭ – 3% (155 303 пассажира).

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