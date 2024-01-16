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Пентагон анонсировал очередное заседание коалиции «Рамштайн»

Пентагон анонсировал очередное заседание коалиции "Рамштайн"

Новая встреча Контактной группы по обороне Украины («Рамштайн») состоится уже на следующей неделе. Она запланирована на 23 января. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Глава Минобороны США Ллойд Остин сегодня поговорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние новости о ситуации на местах и предстоящее заседание Контактной группы по обороне Украины, которое состоится 23 января.

В Пентагоне отметили, что оно состоится в виртуальном формате.

«Остин повторил, что Соединенные Штаты и наша коалиция, состоящая примерно из 50 союзников и партнеров, по-прежнему преданы поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Два лидера пообещали поддерживать тесный контакт», – добавили в Минобороны США.

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