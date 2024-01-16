Пентагон анонсировал очередное заседание коалиции «Рамштайн»

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Новая встреча Контактной группы по обороне Украины («Рамштайн») состоится уже на следующей неделе. Она запланирована на 23 января. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Глава Минобороны США Ллойд Остин сегодня поговорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние новости о ситуации на местах и предстоящее заседание Контактной группы по обороне Украины, которое состоится 23 января.

В Пентагоне отметили, что оно состоится в виртуальном формате.

«Остин повторил, что Соединенные Штаты и наша коалиция, состоящая примерно из 50 союзников и партнеров, по-прежнему преданы поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Два лидера пообещали поддерживать тесный контакт», – добавили в Минобороны США.