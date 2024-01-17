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Новый анекдот от Путина

Новый анекдот от Путина

Президент России Владимир Путин 16 января встретился с главами муниципалитетов субъектов страны. В ходе встречи глава государства рассказал анекдот про сыр с плесенью и сосиски.

Его Путину напомнило высказывание главы администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолия Балбекова, который рассказал о производстве 60 разновидностей сыра, в том числе с голубой плесенью. Услышав это, Путин улыбнулся.

«Вспомнил, вчера анекдот рассказывали: «У вас сыр с плесенью есть? Нет, сосиски есть», — произнёс Путин, чем вызывал смех в зале.

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