При падении лифта в Хатаинском районе пострадали 4 человека (обновлено, фото)

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17/01 00:26 Стали известны подробности ЧП с лифтом 18-этажного здания в Баку, в результате которого пострадали четыре человека.

В момент инцидента в лифте находились семь человек. Лифт, поднимавший жильцов с 1-го этажа, вышел из строя на 6-м этаже и рухнул вниз, уточняет АПА.

На место происшествия прибыл главный советник Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям Ашур Мамедов.

Четверо из семи человек получили травмы в результате инцидента.

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21:54 Пострадавшие при падении лифта в Баку четыре человека госпитализированы.

Об этом говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, 16 января около 18:13 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил звонок в связи с падением лифта по адресу Хатаинский район, Гянджинский проспект, 2980/81.

По вызову были направлены три бригады скорой помощи.

«В результате инцидента пострадали четыре человека. Из них двое взрослых (мужчина и женщина) и один ребенок были госпитализированы в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, а один ребенок был госпитализирован в Сабунчинский медицинский центр», – говорится в сообщении.

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21:27 В Баку в жилом здании сорвался лифт. Инцидент зарегистрирован на проспекте Гянджа в Хатаинском районе, уточняет АПА.

По предварительным данным, пострадали четыре человека.