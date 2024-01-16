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Эрдоган указал на продолжение антитеррористических операций

Эрдоган указал на продолжение антитеррористических операций

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением после заседания кабинета министров.

Президент Эрдоган сказал: «Только за последние 5 дней в ходе наших воздушных операций в Сирии и Ираке были поражены 114 целей и нейтрализованы 78 террористов».

Президент продолжил словами: «В ходе операций нашей полиции и жандармерии с начала года было задержано 465 человек, связанных с терроризмом».

«Мы поручили нашим подразделениям безопасности уничтожать всех выявленных ими террористических элементов, независимо от того, кто находится рядом, вокруг или позади них», – отметил он.

По словам главы государства, с 12 января Национальная разведывательная организация уничтожила в общей сложности 60 объектов критической инфраструктуры и складов боеприпасов, принадлежащих террористической организации.

Президент Эрдоган заявил: «Решительная стратегия Турции по уничтожению терроризма у его истоков больше всего беспокоит тех, кто хочет создать «террористан» в нашем регионе. Мы не остановимся, пока не будут уничтожены все гнезда террористов, созданные с коварными намерениями в Сирии, от Тель-Рифата до Айнулараба, от Хасеки до Мюнбиджа».

Президент Эрдоган коснулся трансграничных операции ВС Турции: «Это нарушило расчеты тех, кто постоянно меняет карты на повестке дня, и тех, кто навязывает нашему региону новый Севр».

Глава государства подчеркнул, что антитеррористические операции будут продолжаться: «Если данные нам обещания не выполняются, то никто не может возражать против того, чтобы Турция приняла необходимые меры для обеспечения собственной безопасности».

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