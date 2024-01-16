Путин: В Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон (видео)

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В странах Прибалтики русских людей выбрасывают за кордон, что затрагивает безопасность России. Об этом во вторник, 16 января, заявил президент РФ Владимир Путин.

«То, что происходит сейчас в Латвии и других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон — это очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», — сказал российский лидер на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

При этом Путин связал происходящее в странах Прибалтики с рядом предшествующих событий, также важных с точки зрения нацбезопасности государства.

Одним из них глава государства назвал данное Западом в 2008 году обещание, что Украина вступит в НАТО. Он напомнил, что в декларации о независимости Украины указывался ее нейтральный статус, поэтому решение в корне меняло ситуацию в Восточной Европе.

Кроме того, особое значение с точки зрения национальной безопасности РФ имеют госпереворот на Украине в 2014 году и последующее объявлении русских «нетитульной нацией», отметил Путин.

