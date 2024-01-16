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Фицо не видит смысла в оказании помощи Украине

Фицо не видит смысла в оказании помощи Украине

Военная помощь Запада Украине не имеет смысла и ведет лишь к увеличению жертв конфликта.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном по итогам их переговоров.

«Это [конфликт в Украине] не имеет военного решения, – сказал Фицо.

По его словам, украинская армия потеряла сейчас способность вести равную дуэль с РФ.

При продолжении военной поддержки Украины ситуация не изменится, по его словам, и через три года. «Через три года также мы будем здесь стоять, и мы будем констатировать, что пропали €50 млрд [предлагаемых в ЕС для выделения помощи Украине], и что с каждой стороны [конфликта] на 100 тыс. мертвых солдат стало больше, и что никто не сдвинулся с места. Россияне будут и далее контролировать Донецк и Луганск, не сдвинутся, конечно, из Крыма. Будет улучшаться позиция России для переговоров [о мирном урегулировании конфликта]», – сказал Фицо.

Глава словацкого правительства заявил, что как словак с огорчением смотрит на то, как славяне уничтожают друг друга из-за геополитических интересов некоторых сил на Западе, из-за которых сейчас происходит украинский конфликт. Эти силы, по его словам, дважды запретили киевским властям заключить перемирие. Он призвал руководствоваться здравым разумом и отказаться от попыток ослабить РФ с помощью Украины.

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