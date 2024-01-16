Shell приостановила перевозки через Красное море

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Британская нефтегазовая компания Shell приостановила перевозки через Красное море на неопределенный срок из-за опасений дальнейшей эскалации после ударов США и Великобритании по йеменским хуситам. Об этом 16 января сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, в прошлом месяце зафрахтованный компанией танкер подвергся в Красного море атаке беспилотника, а также преследованию хуситов. После данного случая Shell на прошлой неделе решила прекратить транзит через данную акваторию.

Уточняется, что мера связана с тревогой компании за безопасность экипажей судов, а также с возможностью масштабного разлива в нефти в результате последующих нападений.

Представители Shell отказались от комментариев изданию на данную тему.