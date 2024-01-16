Обнародованы новые сроки Кубка Европы по художественной гимнастике в Азербайджане

156 Просмотров

Изменены даты проведения Кубка Европы по художественной гимнастике, который при организации Европейской гимнастики (European Gymnastics) в этом году впервые пройдет в Азербайджане, говорится в сообщении пресс-службы Федерации гимнастики Азербайджана.

Соревнования, отличающиеся новым форматом, будут организованы в Национальной арене гимнастики 3-5 мая.

Кубок Европы будет открыт для всех стран-членов Международной федерации гимнастики.

Финалы соревнований пройдут в многоборье, командном зачете и индивидуальной программе. В соревнованиях примут участие не только взрослые гимнастки, но и юниорки.